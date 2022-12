Nabízíme i pohled na druhou stranu. V osmifinále se urodila jediná bezbranková remíza mezi Španělskem a Marokem, na probíhajícím turnaji je ale již sedmou v pořadí. Jde o vyrovnání dosavadního maxima z let 1982, 2006, 2010 a 2014. Do konce šampionátu ještě zbývá osm duelů a defenzivní rekord může padnout. Celkově je pak gólový průměr na letošním mundialu 2,64 branek na utkání.

Na čas strávený s míčem u kopaček se nevyhrává. Toto nepsané fotbalové pravidlo opět dostihlo Španěly, když měli proti Maroku 77% držení balonu. Jen on dvě procenta méně než před čtyřmi lety rovněž v osmifinále proti Rusku.

Při absenci Cristiana Ronalda si kapitánskou pásku portugalského národního týmu v osmifinále proti Švýcarsku navlékl zkušený stoper Pepe. K šestigólové kanonádě přispěl trefou i on, když ve 33. minutě zvyšoval hlavou na 2:0. Stal se tak nejstarším hráčem, který kdy skóroval ve vyřazovací fázi MS (ve věku 39 let a 283 dní).

Aby byl nestarším autorem gólu na světovém šampionátu, musí skórovat i za čtyři roky na turnaji v Severní Americe. Rekord totiž drží legendární Kamerunec Roger Milla, kterému bylo při šampionátu v roce 1994 přes 42 let.

Jako tradičně je na velkém turnaji upřena pozornost na mladé hráče. Jedním z nejvíce jmenovaných je španělský středopolař Gavi. Ten se ve věku 18 let a 123 dní stal v klání s Marokem nejmladším hráčem, který nastoupil ve vyřazovací fázi MS v základní sestavě od Pelého ve finále v roce 1958 (17 let a 249 dní).

Jenže ještě o něco mladší byl při střídání do zápasu s Argentinou Garang Kuol. Mladý Australan vešel ve věku 18 let a 79 dní do povědomí fotbalového světa hlavně tím, že na konci střetnutí měl obrovskou šanci a mohl srovnat na 2:2. Jenže nedal a postup uhájili Jihoameričané.