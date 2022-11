Ať udělá Cristiano Ronaldo cokoliv, média jsou v pozoru a pálí do světa jakoukoliv novinku. CR7 je zkrátka jako magnet, fanoušky má po celém světě a ti hltají všechny zprávy. A co teprve ve chvíli, kdy je slavný Portugalec bez angažmá. „Je tam pět scénářů," říká Jiří Lizec, redaktor Práva a Sport.cz v Přímáku EXTRA.

„Spekuluje se o Chelsea. Ale Ronaldo také prohlásil, že kdyby vyhrál s Portugalskem titul na MS, tak by ukončil kariéru, což se mi ale moc nechce věřit," svěřuje se zkušený záložník vršovických Klokanů. Moderátor Přímáku EXTRA Filip Lejček připomíná, že Portugalsko ještě světový šampionát nikdy nevyhrálo, takže se Morávek nemusí téhle varianty moc bát. „Portugalci ale na základě kvality kádru určitě patří do okruhu spolufavoritů," stojí si za svým fotbalista.

Sestřih utkání fotbalového MS Portugalsko - GhanaVideo : Česká televize

Oba experti ve studiu Sport.cz se shodnou na tom, že nejsenzačnější by bylo, kdyby se CR7 stěhoval do hvězdami nabitého PSG. Tam působí i největší konkurent Portugalce Lionel Messi. „Kdyby šel do Paříže, bylo by to senzační. Vidět spolu Messiho, Neymara, Ronalda a Mbappého? Byl bych zvědavý, jak by to poskládali," usmívá se při představě společného působení největších fotbalových hvězd Lizec.

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo na tréninku Portugalska na mistrovství světaVideo : Robert Neumann, Právo

Okamžitě ale připomíná, že je ve hře snad pět scénářů. CR7 by mohl zůstat na Ostrovech v barvách Chelsea. „Mluví se o odchodu do MLS do Ameriky. Trošku by nám zmizel z očí, ale MLS by nabrala na popularitě. A ještě je tu možnost, že se Ronaldo domluví se Sportingem a vrátí se domů do Portugalska," nabízí Lizec další varianty budoucnosti hvězdného bombarďáka.