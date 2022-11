„Tohle je těžký moment. Dali do toho srdce a duši, myslím, že Írán odehrál taky výborný zápas a skvělý turnaj. Je pak těžké vidět hráče v takovém stavu. V tu chvíli za nimi chcete jít, utěšit je a říct jim, že všechno bude v pořádku. Je to lidské,“ přidal Sargent.

Ezatolahí po zápase emotivně odpovídal před televizní kamerou, během rozhovoru bylo vidět, jak má zarudlé oči od slz. „Opravdu mě mrzí za celou naši skupinu, že jsme nepostoupili. Měli jsme výbornou šanci. Život a fotbal jdou ale dál a může to být pro nás dobrá zkušenost do budoucna. Takže doufám, že nám fanoušci i lidé v Íránu odpustí. Je mi to líto,“ povídal Ezatolahí.