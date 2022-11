Portugalsko přišlo na MS o obránce Pereiru, na tréninku si zlomil žebra

Obránce portugalské fotbalové reprezentace Danilo Pereira si na tréninku zlomil tři žebra a jeho další účast na mistrovství světa v Kataru je nepravděpodobná. Podle portugalských médií je vyloučen jeho start ve zbylých dvou zápasech skupinové fáze a i v případě postupu exmistrů Evropy do play off je spíše nejisté, že by ještě nastoupil.

Foto: Bernadett Szabo, Reuters Portugalský obránce Danilo Pereira na tréninku.Foto : Bernadett Szabo, Reuters

Článek Portugalský tým oznámil, že Pereira se zranil v sobotní přípravě. Ve čtvrtek obránce Paris St. Germain odehrál celý vstupní zápas proti Ghaně, ve kterém Cristiano Ronaldo a spol. zvítězili 3:2. Ve skupině H mají Portugalci před sebou ještě zápasy v pondělí s Uruguayí a v pátek s Koreou.