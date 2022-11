Není odepsaný, ještě nežije jen ve vzpomínkách fanoušků. Zlatý chlapec německého fotbalu Mario Götze zase baví tribuny. A nejen je. Nadchnul i trenéra německé reprezentace Hansiho Flicka, který ho vybral do týmu pro mistrovství světa v Kataru. Nazuje po osmi letech šťastné kopačky jako na Maracaná?

Götzemu je třicet, v předchozích dvou sezonách se rozjel v PSV Eindhoven, nyní válí v Eintrachtu Frankfurt. Ne že by oplýval nějak ohromující produktivitou, v bundeslize dal dva góly, dvě asistence přidal v Lize mistrů a jednu v Německém poháru. Ovšem vyzařuje z něj elán, drajv, přidává kvalitu. „Je na vrcholu kariéry," poznamenal v komentáři pro web magazínu Kicker bývalý německý reprezentant Andreas Möller.

Mistr světa z roku 1990 a Evropy z roku 1996 tenhle Flickův tah kvituje. „Trenér ví, co v Mariovi má. Je týmovým hráčem, který je už víc než jen mužem pro zvláštní momenty. Eintracht je podle mě momentálně společně s Bayernem Mnichov nejlepším mužstvem v bundeslize, Götze k tomu rozhodujícím způsobem přispívá," doplnil Möller.

Co nabídne Sport.cz během MS ve fotbale?Video : Sport.cz

Vzkříšenému ofenzivnímu záložníkovi do nominace možná pomohlo i neštěstí druhého. Kapitán Dortmundu Marco Reus se zranil, čímž o šampionát přišel. „Má evidentně vůli v národním týmu znovu udeřit. V Kataru proto může být trumfem, tedy být v roli, kterou Flick dlouho připravoval pro Reuse," podotkl reportér Kickeru Oliver Hartmann.

Českým fanouškům se jeho tým představil v letošní Lize národů. V Edenu zachránil gigant až v 90. minutě remízu 2:2, doma už v poklidu zvítězil 2:0. „Španělé jsou jeden z nejlepších týmů na světě. Skoro každý z jejich hráčů vykazuje obrovskou kreativitu, každý má mimořádné dovednosti. Posílili o mladé hráče, je to rychlé, jedou jak dobře namazaný stroj," obdivuje sedmý tým světového žebříčku trenér Jaroslav Šilhavý.

Nároky jsou na mužstvo obrovské. „Ve Španělsku musíte pořád jen vyhrávat... Několik našich nejmladších zvládlo poslední ME. Díky tomu teď máme okruh třiceti, čtyřiceti osvědčených hráčů, kteří klidně mohou nastoupit za národní tým," kvituje trenér Luis Enrique, který v osmi kvalifikačních zápasech protočil neuvěřitelný počet 43 hráčů.

Osmnáctiletý Gavi, o rok starší Pedri, dále Ferran Torres, Unai Simón... Seznam skvělých mladíků je dlouhý. V nominaci je i dvacetiletý Ansu Fati, který nastoupil za reprezentaci naposledy před dvěma roky. „Do poslední chvíle jsem měl pochybnosti, ale rozhodl jsem se pro něj, protože jeho technické dovednosti jsou úžasné. Když tu bude s námi, mohla by to pro něj být velká motivace. Pořád pracuje na tom, aby se dostal zpátky do vrcholné formy," věří Enrique.