Účastníci 22. ročníku světového fotbalové šampionátu jsou rozděleni losem do osmi skupin po čtyřech týmech. Skupinová fáze nabídne čtyři utkání denně a končit bude 2. prosince. Aktuálně známe všech 32 nominací a soupisek. Na koho se tak fotbalový fanoušek může těšit?

Posledním datem, kdy jednotlivé reprezentace musely odevzdat finální nominace, bylo pondělí 14. listopadu do 17:00 hodin. O den později FIFA oficiálně zveřejněnila všechny soupisky.

Trojnásobní vicemistři světa do své nominace zařadili také aktuálně zraněného útočníka Memphise Depaye, o kterém již dříve trenér Louis Van Gaal prohrásil, že jej do Kataru vezme, pokud bude moci nastoupit alespoň v jednom utkání. Nejznámější nizozemská jména lze však spatřit primárně v obraně. Tu tvoří například liverpoolský Virgil van Djik, Nathan Aké z Manchesteru City či Denzel Dumfries a Stefan de Vrij z Interu Milán. Mezi brankáři naopak překvapivě chybí Jasper Cillessen, vážné zranění již dříve vyřadilo Georginia Wijnalduma.

Hlavní hvězda Senegalu a Bayernu Mnichov nakonec v nominaci na světový šampionát nechybí . Trenér Alious Cissé svou největší oporu Sadia Maného, i přes nedávné zranění, do nominace zapsal. Mezi dalšími senegalskými hráči figurují jména tradičních opor, jakými jsou brankář Édouard Mendy či Kalidou Koulibaly z Chelsea.

Anglie patří k favoritům skupiny B i celého turnaje. Vždyť v loňském roce vystoupala na ME až do semifinále, kde narazila na rozjeté Chorvaty. V oficiální nominaci trenéra Garetha Southgatea nechybí například James Maddison, křídelníci Marcus Rashford a Raheem Sterling nebo spoluhráči z Manchesteru City Kyle Walker či Kalvin Phillips. Do nominace se naopak nevešli Tammy Abraham a Jarrod Bowen.