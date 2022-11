Že se jeho slova u spoluhráčů nesetkala s velkým pochopením bylo zřejmé z reakcí Jana Vertonghena po porážce s Marokem. „Teď se mi honí v hlavě spousta věcí, které bych ale neměl říkat nahlas. Co bylo špatně? Asi jsme špatně útočili, protože jsme příliš staří. Tak to asi bude, ne? Je to velmi frustrující," soukal ze sebe obránce ve zjevné narážce na De Bruyneho.