Zápas začal poměrně hekticky, už po pár desítkách sekund skončil míč v síti domácích. Radost ekvádorského týmu však zhatil VAR, který odhalil prohřešek proti pravidlům. "Jediný sporný moment tam mohl být snad jen ve chvíli, kdy vybíhal gólman," divili se experti ve studiu Sport.cz. "Někomu se to může nelíbit, ale nakonec nám záběry ukázaly, že gól nebyl uznán správně," dodal objektivně Radek Šilhan, moderátor pořadu.

Za chvíli už ale favorit z penalty skóroval. "Byla jasná," nedebatoval o výroku sudího Rada. „Sudí byl blízko, nepotřeboval video, nebylo co řešit," konstatoval Rada. To, že arbitr nepotřeboval pomoc videa, kvitoval i Jan Malý. „Je to určitě lepší, než kdyby alibisticky čekal na pomoc videa," pochválil arbitra.

Ekvádor pak navíc náskok pojistil druhým zásahem Valencii. „Krásný gól, trefil to nádherně," shodli se experti. To, že náskok favorita narostl už před poločasem, je nepřekvapilo. „Katar je prostě pořadatel, zaostává ve všech směrech," viděl vyšší kvalitu jednoznačně na straně hostů Rada. Odmítl ale, že by byli Katařané nejhorším týmem v historii MS. „Budou ale jedním z nejslabších týmů. Nejspíš jsem ale horší tým na MS neviděl," dodal.

Robert Neumann z Kataru. Příspěvek z pořadu PŘÍMÁK EXTRAVideo : Sport.cz

V podobném duchu nahlížel na vystoupení Katařanů Malý, který připomněl propadáky Saúdské Arábie, Číny či Salvadoru. Nicméně v těchto případech experti ocenili, že se na šampionát dokázali probojovat z kvalifikace. „Domácí udělali maximum, ale stejně to nestačilo, i když Ekvádor není tou TOP kvalitou," dodal Malý ve fotbalovém pořadu Přímák EXTRA.

Největší sportovní akce se koná v malé pouštní zemi, kde v létě teploty stoupají běžně přes padesát stupňů. V době volby neměla ani jeden pořádný stadion nebo dopravní infrastrukturu. Katarští pořadatelé však dvanáct let od verdiktu FIFA hlásí: jsme připraveni. Země proinvestovala neuvěřitelných 200 miliard dolarů, tedy přibližně 4,8 bilionu korun. Což je více než dvojnásobek rozpočtu České republiky pro příští rok.

"Bankovky tady asi byly v hlavní roli," neskrýval Rada a se smíchem dodal, že není jisté, zda se trenér Katařanů Felix Sánchez dočká konce skupiny v roli kouče. "Nějaký ten chlapec v bílém se tam hodně rozčiloval, tak jestli dává peníze. Trenéři, co v těchto zemích působili by mohli vyprávět, jak to chodí," připomíná, že trenérské konce jsou v této destinaci někdy velmi rychlé. "Katařané byli neškodní kromě dvou šancí, na mistrovství světa to bylo málo," dodává redaktor.