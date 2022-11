Tato informace mě zastihla ve Vídni, před odletem do Dauhá. Když na letišti ve Schwechatu ohlásili, že se blíží nástup do letadla, při dopití třetinky Heinekenu jsem si pomyslel: tohle je moje poslední pivo na dlouhý čas.

Jak se letoun dotkl ranveje v Dauhá, stává se z našeho národního nápoje na dlouho tabu. Jediné místo, kde lze beztrestně konzumovat pivo na veřejnosti, je Fan Festival. Tedy obří fanzona pro fanoušky. Jenže pivo za 12 liber? To opravdu ne.

„Nečepovat pivo na stadionech při šampionátu je zvláštní. Pro vás, Evropany, asi úplně nepochopitelné. Ale radím vám, abyste zákaz dodržoval," smál se taxikář, který mě vezl z letiště na hotel. Jo, riskovat pět let vězení kvůli jednomu pokoutně sehnanému pivu, vypitému na lavičce s výhledem na záliv v Dauhá, opravdu nebudu.

Musím říct, že odbavení na letišti bylo bleskové, všude spousta personálu, ochotného poradit. Jeden z dobrovolníků, kterých jsou v Kataru tisíce, mi vzal kufr a dovedl mě až do taxíku před letištní halou. Když jsem opouštěl Prahu, bylo lehce nad nulou. V Dauhá? O půlnoci 29 stupňů. Rána do hlavy, na tohle Evropan není připravený. A jasný signál, že s počasím to bude během šampionátu boj...