Těžko byste hledali v českých krajích větší argentinský fanklub než u jejich rodinného krbu. Manažerský tým Zíků je stále ve varu.

„Táta má doma argentinskou kabelovku, já ještě bohužel ne. Zápasy Argentiny tak může sledovat s původním komentářem, což má úplně jinou atmosféru. Když nám to čas umožní, scházíme se i s bráchou Davidem u něj, abychom fandili společně. Argentina je pro mě druhý domov, její zápasy beru, jako by hrál český nároďák..." líčí Filip Zíka.

Messiho a spol. čekají závěrečné dva duely o medaile. „Scaloniho tým podává na šampionátu skvělé výkony. Tedy až na úvodní zápas se Saúdskou Arábií, který se však ukázal být dobrým budíčkem," pochvaluje si člen představenstva společnosti Global Sports.

Foto: Archiv Filipa Zíky Rodinný klan Zíků v Turíně u Pavla Nedvěda (druhý zprava).Foto : Archiv Filipa Zíky

„Projevuje se velká síla kabiny, což ještě nedávno nebývalo. Argentinští fanoušci právě od Scaloniho očekávali, že ji dá do pořádku, což teď dokazuje."

Takže nejkratší cestou do finále? „Jsou schopní získat titul, ale před semifinále jsem trochu nervózní. Chorvati dovedou umně bránit a počkat si na protiútok," varuje Filip Zíka.

Trenér Lionel Scaloni velmi lpí na pečlivé a zodpovědné obraně. Jeho systému se říká La Scaloneta. Přezdívka kombinuje trenérovo jméno a slovo camioneta, což v překladu znamená dodávka nebo autobus. Tedy na české scéně vyhlášený zaparkovaný autobus.

„Nejde jen o synonymum pozorné defenzivy, která není v Jižní Americe moc běžná. Obsahuje i kvalitní ofenzivu a týmové pojetí, prostě vyvážený lektvar, který Scaloni namíchal," kvituje agent.

Argentina má malý tým. Je to recept pro Chorvaty. Příspěvek z pořadu Přímák EXTRA.Video : Sport.cz

„Dříve byly v mužstvu třenice, jak na něj působí Messi, kdo z hráčů mu závidí a kdo ne. Teď je klid. Sleduji veškeré zpravodajství, kdyby se problémy tohoto rázu objevily, určitě by se během šampionátu neutajily. Mužstvo funguje nejen navenek, ale hlavně i uvnitř," vyzdvihuje.

Pětatřicetiletý Lionel Messi má nejspíš poslední šanci napodobit legendárního Maradonu a dovést Argentinu k titulu mistrů světa. Naposledy se to aktuálním jihoamerickým šampionům povedlo v roce 1986. „Diego nás seshora sleduje a fandí nám. Věřím, že to tak zůstane až do samého konce a že nás dovede k cíli," poukázal Messi po čtvrtfinále.

„Mohu potvrdit, že Maradonův odkaz je tam stále živý, žene je dál. Však také mají motto ‚Pro Diega na nebi', které jasně naznačuje, komu chtějí věnovat vysněný titul."

Turnaj už skončil pro hvězdného Portugalce Cristiana Ronalda, který je posedlý rekordy. Co jeho věčný rival Messi? Pokud kapitán zasáhne do obou zbývajících zápasů, s 26 starty na MS překoná o jeden dosavadního rekordmana Lothara Matthäuse.

Foto: Jennifer Lorenzini, Reuters Diego Maradona a Lionel Messi, dvě legendy na argentinské vlajce...Foto : Jennifer Lorenzini, Reuters

„I Messimu dělají rekordy určitě dobře a sleduje je, čísla vnímá. Mám ale pocit, že v reprezentaci je teď také on více týmový než dřív. Staví úspěch týmu nad svůj vlastní," soudí český rodák z Buenos Aires.

Nabízí se otázka, zda by se Messi případným ziskem titulu mohl v očích Argentinců vyrovnat Maradonovi.

„Maradona má v Argentině status poloboha. Myslím, že hodně i díky nostalgii po starých dobrých časech. Léo se mu případným titulem může hodně přiblížit, ale vyrovnat nejspíš ne. Maradonův příběh byl celosvětovou telenovelou, což už v dnešní době asi není možné," míní Filip Zíka.

V Kataru se rýsuje atraktivní finále mezi Argentinou a Francií, které stojí v cestě Maroko.

„Bral bych ho, ale překvapení už byla spousta. Tak pozor, aby proti sobě ve finále nehrálo Chorvatsko a Marokem... Z jedné strany je zajímavé, jak v Kataru nikdy předem nevíte, co se stane. Na druhou stranu mi není úplně sympatické, jakým způsobem některé týmy postupují, jak tuhou defenzivu vyznávají. Nese jim to však úspěch, což se pravda dá těžko zpochybňovat. Argentinci si pokaždé umí vytvořit herní převahu, soupeři pak vlastně nezbývá, než aby důsledně bránil. O to větší obavy mám z Chorvatska," přemítá.

Foto: Stringer Argentina, Reuters Tehdy ještě učedník po boku velkého mistra. Lionel Messi (vlevo) a Diego Maradona při setkání v Rosariu v srpnu 2007.Foto : Stringer Argentina, Reuters

Argentinci ztratili hodně sympatií svým chováním ve vypjatém a divokém čtvrtfinále.

„Za sebe i argentinské fanoušky musím říct, že kdo utkání pozorně sledoval, musel si všimnout provokací Holanďanů. Všechno začalo výroky jejich trenéra i hráčů již před zápasem. Nedivím se tedy, jaký průchod emocím pak Argentinci dali. Kdo něco hrál a sportoval, tak to pochopí. Holanďané se teď stavějí do role poškozených, reakce Argentinců však byla důsledkem jejich provokací," hájí český manažer své favority.

Přesto i jeho trochu zaskočila Messiho ostrá reakce během televizního rozhovoru, jejíž záznam obletěl svět.