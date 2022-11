A Southgateovy tahy vyšly na jedničku. O všechny tři branky se totiž postarali muži, kteří v předchozím průběhu mistrovství spíše vysedávali na lavičce náhradníků. Jednou se mezi střelce zapsal zmíněný Foden, hvězdou zápasu se ale stal jednoznačně Marcus Rashford, který vstřelil zbývající dvě branky. A obě by se daly zařadit do kategorie výstavních, první padla z parádně rozehraného volném kopu a druhá po pěkné individuální akci. „Mám z Marcuse opravdu radost, v tréninku pracuje tvrdě a vyplácí se mu to. V porovnání s mistrovstvím Evropy v minulém roce je z něj úplně jiný hráč," nešetřil chválou na adresu svého svěřence Southgate.