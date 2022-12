Anglická média píší, že dům Sterlingovy rodiny, v němž byla fotbalistova partnerka s dětmi, se v sobotu večer stal terčem ozbrojených lupičů, kteří podle zdroje webu The Sun ukradli hodinky za 300 tisíc liber (přes 8,5 milionu Kč).

„Raheem potřebuje čas s příbuznými, aby se s tím vyrovnal. Nechci na něj vyvíjet žádný tlak. Někdy není fotbal to nejdůležitější a rodina by měla být na prvním místě," dodal Southgate. Zároveň ale nevyloučil, že se Sterling do Kataru vrátí a bude k dispozici na sobotní čtvrtfinále s Francií.