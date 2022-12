To však nenechalo v klidu sestru portugalské ikony Elmu Aveirovou. "Jasně, brácha nebude hrát fotbal věčně. Ale teď najednou je pro Portugalsko starý, teď už ho nepotřebuje? Po tom všem, co dokázal, co udělal, tak to všechno už teď není důležité, všechno je to zapomenuto?" zuřila na sociálních sítích 49letá Aveirová.