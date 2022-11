Favorit se v úvodním dějství duelu skupiny E prosadil třikrát od 11. do 31. minuty. Postupně skórovali Dani Olmo, Marco Asensio a z penalty Ferran Torres. Po změně stran se opět zapsal mezi střelce Torres, po něm Gavi a v závěru střídající Soler s Moratou. Do dnešního dne Španělé zaznamenali nejvyšší vítězství na MS v roce 1998 ve Francii, kde rozstříleli Bulharsko 6:1.

Za dalších deset minut zvýšil z vápna Asensio po přihrávce Alby. Tečku za prvním poločasem udělal z pokutového kopu Ferran Torres. Španělsko se na MS trefilo třikrát do poločasové přestávky teprve podruhé v dějinách, totéž se mu povedlo v roce 1934 proti Brazílii.

V 54. minutě Torres z otočky z malého vápna přidal čtvrtý zásah "La Roja". Za dalších dvacet minut po centru střídajícího Moraty skóroval povedenou ranou z voleje pomocí odrazu od tyče Gavi. Záložník Barcelony stylově oslavil skutečnost, že se ve věku 18 let a 110 dnů stal nejmladším španělským hráčem na MS či ME. Současně se stal nejmladším střelcem na světovém šampionátu od roku 1958, na němž ve věku 17 let a 249 dnů skóroval Brazilec Pelé.