V Kataru padají rekordy. Hraje nejvíce teenagerů i veteránů

Na letošním fotbalovém mistrovství světa už překonali nebo vyrovnali maxima v počtu startů jak teenageři, tak veteráni. V Kataru zatím nastoupilo 27 hráčů starších 35 let, což je o deset víc než při dosud rekordním předchozím MS v Rusku. Fotbalistů mladších 20 let bylo devět stejně jako při premiérovém šampionátu v Uruguayi v roce 1930. Uvedla to společnost Gracenote Sports, která mimo jiné pravidelně odhaduje výsledky na olympijských hrách, mistrovstvích světa či Evropy.

Foto: Reuters Jude Bellingham neskrýval v utkání se Senegalem emoce.Foto : Reuters

Článek Z devíti teenagerů, kteří se objevili na katarských trávnících, už zůstali ve hře pouze Angličan Jude Bellingham a Portugalec António Silva. Ve čtvrtfinále MS dosud nastoupilo 11 náctiletých hráčů, od roku 1970 pouze Belgičan Divock Origi proti Argentině (2014) a Francouz Kylian Mbappé proti Uruguayi na předchozím MS v Rusku. Pokud bude devatenáctiletý záložník Bellingham i v sobotním čtvrtfinále proti Francii v základní sestavě, stane se teprve pátým hráčem mladším 20 let, jemuž se to na MS povede popáté. Před ním to dokázali jenom Martin Hoffmann z NDR (1974), Argentinec Mario Kempes (1974), Norman Whiteside ze Severního Irska (1982) a naposledy před čtyřmi lety Mbappé. Ten drží se šesti duely teenagerský rekord v počtu startů v zahajovací jedenáctce. Sestřih osmifinálového utkání MS Anglie - SenegalVideo : Česká televize Hráče staršího 35 let zatím využilo pět z osmi čtvrtfinalistů. Za Francii nastoupili Hugo Lloris, Olivier Giroud a Steve Mandanda, za Brazílii Thiago Silva s Danielem Alvesem a za Portugalsko Cristiano Ronaldo s Pepem. Argentinec Lionel Messi a Chorvat Luka Modrič nechyběli ve všech čtyřech utkáních v základní sestavě. Sestřih osmifinálového utkání MS Francie - PolskoVideo : Česká televize Když Argentina nebo Chorvatsko ve čtvrtfinále uspějí, mohou Messi s Modričem se sedmi duely vyrovnat historický rekord, o který se dělí čtyři hráči starší 35 let. Italský brankář Dino Zoff to dokázal dokonce dvakrát, při vítězném MS 1982 ve Španělsku mu bylo čtyřicet. Všech sedm zápasů v základní sestavě odehráli rovněž Angličan Peter Shilton (1990), Chorvat Dražen Ladič (1998) a Nizozemec Giovanni van Bronckhorst (2010) jako jediný hráč z pole. Sestřih osmifinálového utkání MS Argentina - AustrálieVideo : Česká televize Pokud devětatřicetiletý portugalský obránce Pepe nastoupí ve čtvrtfinále proti Maroku, bude to už jeho osmý zápas na MS po 35. narozeninách. Více jich v tomto ohledu nasbírali pouze Zoff (14) a Shilton (12). MS ve fotbale MS fotbal 2022 v Kataru: Kompletní program a výsledky vyřazovací fáze turnaje