Jak si zatím zápasy Nizozemí na MS užíváte?

Sleduji samozřejmě každý zápas. Je to trochu zvláštní, protože v létě bych normálně koukal v Holandsku s kamarády někde ve městě na velkoplošné obrazovce. Teď je zima a koukám doma sám. Jeden zápas jsme alespoň sledovali společně s kluky z Liberce před utkáním s Olomoucí. Ale fandím. První utkání nebylo z naší strany úplně dobré. Nehrajeme náš typický holandský fotbal. Ale vyhráváme, což je nejdůležitější.

Sestřih utkání MS Nizozemsko - USAVideo : Česká televize

Přesto tým kouče Louise van Gaala doma čelí kritice od veřejnosti i expertů za předváděnou hru. Jste také kritický?

Já ne, jsem rád, že vyhráváme. Je pravda, že po skupině byli všichni celkem hodně kritičtí. S Katarem i Senegalem jsme vyhráli 2:0, ale hráli jsme nudný fotbal. Normálně hrajeme 4-3-3, teď 5-3-2. Podle Van Gaala je pro nás tenhle systém nyní nejlepší, protože nemáme křídla jako byl třeba Robben. Bývalí hráči jako Marco van Basten, Pierre van Hooijdonk nebo Ibrahim Afellay jsou hodně kritičtí. Radost podle nich není taková, jaká by mohla být. Hrajeme defenzivně, málo s balonem, nenapadáme, málo agresivně. V Holandsku fanoušci čekají ofenzivnější fotbal.

Jaké šance dáváte Oranjes proti Argentině?

Před turnajem jsem říkal, že Argentina v Kataru vyhraje, ale jak tak na její zápasy koukám, je to jenom o Messim, on dělá vše. My jsme jako tým asi lepší. Myslím, že vyhrajeme a postoupíme do semifinále. A pak by nás asi čekala Brazílie. Ta už je spolu s Francií asi jiný level.

Takže klíčem k postupu bude eliminovat Messiho?

Podle mě ano. Louis van Gaal určitě pro tento zápas vymyslí i něco speciálního. Tipuji, že jednoho hráče na Messiho vyčlení. Na každý zápas uzpůsobuje taktiku podle soupeře. Argentina, Brazílie nebo Francie koukají spíš na sebe, protože mají lepší hráče, co se individuálních kvalit týká. Systém podle soupeře moc nemění. Van Gaal je fantastický trenér a taktiku připraví na míru, abychom měli šanci vyhrát i s těmi nejlepšími týmy.

Sestřih osmifinálového utkání MS Argentina - AustrálieVideo : Česká televize

Komu byste dal Messiho na starost vy?

Asi defenzivnímu záložníkovi Martenu de Roonovi. Nepatří ke kreativním typům fotbalisty, ale dělá potřebnou černou práci pro De Jonga, Gakpa a další. První dva zápasy jen střídal. Proti Senegalu hrál na jeho pozici ofenzivní Berguis z Ajaxu a na hřišti pak chyběla vyváženost. Poslední dva zápasy už De Roon hrál v základní sestavě a v defenzivě jsme neměli problém. Když bude hrát na Messiho osobku, pro nás to bude asi nejlepší.

Argentina má Messiho, Nizozemí Depaye. Jak důležitý pro váš tým aktuálně je?

Pro nás teď asi tím nejdůležitějším hráčem. Od září kvůli zranění nehrál zápas, ale už je fit. První utkání ve skupině jenom střídal, ale už se do toho dostal a USA dal i gól. Je rozdílovým hráčem. Ale třeba Gakpo dal už tři góly a ukázal, že má velký talent. Teď je pro nás taky velmi důležitý. To samé platí i pro Dumfriese.

Přímák EXTRA s Karlem PoborskýmVideo : Sport.cz

Nemůže být v utkání s Argentinou slabinou gólman Noppert? Přeci jen v Kataru zažil reprezentační debut, a tak velký zápas ještě nechytal.

Věřím mu. Když ho sledujete s balonem, jde z něj jistota a působí klidně. Vždy je na správném místě, umí přihrát na velkou vzdálenost a už předvedl několik skvělých zákroků. Van Gaal měl opět pravdu, když ukázal na něj. Přitom ho kvůli tomu taky kritizovali a říkali, že jde o risk. Stejně jako kritizovali naši hru, ale někteří už pomalu taky názor mění. Tak uvidíme po Argentině. Když vyhrajeme, všichni budou říkat, že Van Gaal prostě ví. Ostatně je to asi náš nejlepší trenér všech dob.

Oranjes vede už potřetí, možná má poslední šanci vyhrát velký turnaj. Má velkou motivaci?

Samozřejmě. S Holandskem má poslední šanci něco vyhrát, ale možná potom bude mít příležitost s Belgií. Mluví se totiž o tom, že by mohl nahradit v Belgii kouče Roberta Martíneze, ale kdo ví... Každopádně motivaci má určitě velkou, když byl na MS 2014 třetí. A šanci má. Nejlepší hráče sice nemáme, ale dobrý tým ano.

Měl jste někdy možnost Van Gaala osobně poznat?

Neměl, nikdy jsme se nepotkali, znám ho jen z televize. Však si taky teď ze mě kluci v Liberci pořád dělají srandu, jak to, že tam nejsem a jestli na mě nemá Van Gaal číslo, když teď dávám góly a na podzim jsem měl dobrou formu. (směje se)

To je pravda, prožil jste nejlepší rok v kariéře.

To sice ano, ale není reálný, abych se do reprezentace dostal. Máme spoustu velmi dobrých hráčů, kteří hrají v Premier League, bundeslize a dalších špičkových ligách. V těch nejlepších klubech. Nestačilo by, ani kdybych dal dvacet gólů za Slavii. (usměje se)

Z té v Liberci hostujete. Už víte jistě, kde budete hrát na jaře?

Ještě to stoprocentně jasné není. Nejprve musím mluvit se Slavií. Myslím, že před prázdninami budu moct říct více, jak to bude. Teď nemůžu, protože to prostě nevím. Stále existuje možnost, že mě povolají zpátky. Sice to vypadá, že v Liberci zůstanu a budu taky šťastný, ale to je jediné, co mohu nyní povědět. Ve fotbale prostě nikdy nevíte.

Netoužíte si ještě zahrát v lepší lize než české? Po skvělém podzimu byste možná ještě mohl.

Mým snem je zahrát si v zemích jako je Japonsko nebo Jižní Korea. Pokud by to bylo možné, rád bych zažil úplně jinou kulturu. V Japonsku hraje jeden z mých nejlepších kamarádů Mushaga Bakenga a říká o tom samé dobré věci. Hráli jsme spolu v Esbjergu. Doufám, že něco přijde, ale nemusí to být už teď, klidně až za dva za tři roky.

A nesníte ještě třeba o Německu nebo Anglii?

To je jasné, ale už mi je třicet a přeci jen jsem realista. Ale teď ani není čas koukat, co přijde v létě. Nyní se soustředím na sezonu tady, abych byl ještě víc produktivní a pomáhal týmu k vítězství. Až pak se uvidí.

Kde budete trávit Vánoce?