PŘÍMÁK EXTRA: Ronaldo na odstřel! Skoro si myslím, že už do základu nepatří, míní legenda

„Je na hraně, jestli ho potřebují do základní jednáctky, já si skoro myslím, že už ne," soudí bývalý záložník. „Bude si muset rozmyslet, jestli to chce dohrát jako já sám velkej Ronaldo a nebo jestli hodí zpátečku a zařadí se někam do týmového sportu, kam vlastně patří," pokračuje Poborský.