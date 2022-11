Infantino svou výzvu přednesl během oběda s lídry skupiny silných ekonomik na summitu G20 na Bali. "Žádám vás o to, abyste přemýšleli o dočasném klidu zbraní během mistrovství světa nebo alespoň o zavedení humanitárních koridorů či čehokoli jiného, co by mohlo vést k zahájení dialogu coby prvního kroku k míru," uvedl Infantino.