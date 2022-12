Na EURO v Německu, rok před revolucí. Jel jsem škodovkou sto pětkou. V Plzni, kde nyní stojí parkovací dům u Štruncových sadů, jsem schovával marky do náhradního dílu auta. Na hranici do Rozvadova jsem dorazil kolem půlnoci. A celníci...

Do Itálie jste také vyrazil škodovkou?

Jasně. Jen jsem vyměnil stopětku za dvanáctsettrojku, což byl takový mikrobus. S kamarádem Jirkou Davidem jsme naložili věci a vyrazili na zahajovací zápas do Milána. Jezdili jsme od jednoho stadionu ke druhému, přespávali jsme v autě. Nejvíc jsme byli ve Florencii, kde bydlel český tým.

Přijeli jsme normálně za týmem na hotel v Montecatini. Bylo po večeři, v restauraci seděl realizační tým. Byl třetinový oproti dnešku. Dali jsme se s klukama do řeči, popisovali jsme jim, jak kočujeme. Masér Přéma Čech vstal, podal mi klíče od svého pokoje a povídá: kluci, skočte se osprchovat. A pokud budete chtít nějaké hráče na rozhovory, přivedu je.

To zní v dnešní době jako sci-fi.

Tenkrát to bylo normální. Takže po osprchování nás Přéma dovedl na pokoj ke Skuhráčovi (Tomáš Skuhravý) a Pepovi Chovancovi. Dáte si pivko, pánové, zeptali se. Řídil ten večer kolega, já si jedno vytáhnul z lednice. Po příjemném rozhovoru jsme vyrazili směr Janov. To jsme ještě nevěděli, co nás potká.