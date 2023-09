Na Letnou nechodím rád, ale v sobotu vám tam budu držet palce! Tvrdík povzbudil tým žen před derby se Spartou

Financováno bylo z výdělku za účast v Lize mistryň. „Slibuju vám, že pokud se dostanete opět do základní skupiny, část výdělku reinvestuje klub do regenerační linky v tomto areálu,“ uvedl Tvrdík.

„Nemá smysl se nedívat realitě do očí. Ve skupině Evropské ligy máme AS Řím, k zápasu v Itálii poletí dvě letadla plná sponzorů a fanoušků. Kdyby měla AS Řím ve skupině děvčata, dvě letadla určitě nepoletí. Snažíme se ale organizovat sponzorské výpravy i pro zápasy žen na evropské scéně, aby se prohloubil vztah mezi sponzory a ženským týmem. Zatím je to všechno v plenkách, jsme ale na zajímavém začátku,“ uzavřel Tvrdík.