Na tohle slova nestačí, chválil Klopp po historické výhře Liverpoolu. Legendy United kritizují svoje nástupce

Fotogalerie Foto: Carl Recine, Reuters Liverpoolský útočník Mohamed Salah slaví šestou branku do sítě Manchesteru United.Foto : Carl Recine, Reuters Foto: Carl Recine, Reuters Gólman Manchesteru United David de Gea po pátém inkasovaném gólu v utkání s Liverpoolem.Foto : Carl Recine, Reuters Foto: Jon Super, ČTK/AP Trenér Jurgen Klopp a Cody Gakpo z Liverpoolu slaví v utkání s Manchesterem United.Foto : Jon Super, ČTK/AP

I z Daniela Pudila, experta Sport.cz na Premier League, už čišela skepse. „Liverpool byl několik sezon nahoře, odehrál spoustu těžkých zápasů a hvězdy jsou vyhaslé. Není na nich vidět, že by se jim chtělo," psal v polovině ledna. Pak ovšem dodal: „Pořád ale platí, že Liverpool má výborný tým, který do pohárů patří. Možná to nebude na nablýskanou Champions League, ale do Evropské ligy by se mohl vejít."

Proč ne? I díky sladkému nedělnímu triumfu by se to mohlo povést. Liverpool o bod přeskočil Newcastle, který ovšem má jeden zápas k dobru. A na čtvrté místo, odkud vede cesta do Ligy mistrů, Liverpool ztrácí jen tři body. „Liga mistrů je něco, o co bojujeme. Je důležitá pro klub, fanoušky i náš tým," říkal před kamerou televize Sky Sports ofenzivní univerzál Cody Gakpo, jenž se stejně jako Darwin Núňez a Mohamed Salah ve šlágru trefil dvakrát. „Byli jsme odhodlaní, dychtiví a dostávali soupeře pod tlak. Sedm gólů je úžasných, ale pořád jsou v naší hře věci, které můžeme zlepšit."

Our biggest-ever win over Manchester United. pic.twitter.com/8q5co1HGrx — Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023

Liverpool zničil United drtivou produktivitou: osm střel na branku, sedm gólů. I díky tomu Kloppův tým vylepšil klubový rekord, jeho zatím nejvýraznější výhra nad United byla 7:1 z dávného roku 1895. „Na tohle slova nestačí, bylo to velkolepé. Hráli jsme špičkový fotbal," chválil liverpoolský trenér Jürgen Klopp. „Každý musí vědět, že tu pořád jsme. Jeden čas to tak nebylo, ale dneska večer jsme ukázali, čím můžeme být."

„Fantastický den pro všechny! Každý zahrál špičkově. Ukázali jsme, že jsme zpátky," radoval se kapitán Jordan Henderson.

Osobní happy end zažil Salah. Proti United se trefil dvakrát a od neděle je historicky nejlepším střelcem Liverpoolu v Premier League, napočítali mu 129 gólů. Předposlední, po kterém United prohrávali 0:4, byl vážně extra: egyptský kanonýr poslal míč do branky elegantním odrazem od břevna.

„Je to hodně speciální, nebudu lhát. A zvlášť proti Manchesteru United je to neuvěřitelné," vyznal se Salah. „Doufejme, že tahle výhra pro nás bude znamenat velký impuls. Co dál? Musíme zůstat pokorní a dál vítězit. Před námi je třináct zápasů a ještě potřebujeme posbírat hodně bodů."

Mohamed Salah touhle opravdu nevšední ranou vyrovnal rekord Robbieho Fowlera 🔴! 128 gólů v Premier League v dresu Liverpoolu 🔥!#LIVMUN - 4:0 pic.twitter.com/V1xZXzGCPf — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) March 5, 2023

A United? Jedenáctkrát za sebou bodovali a v Premier League si drží třetí místo, jenže v Liverpoolu zle narazili. „Trapná porážka," zklamaně vydechl Roy Keane, někdejší kapitán United. „Absolutní ostuda a zmatek," dodal bývalý obránce Gary Neville.