Návraty z ciziny do Česka? Po odchodu z bundesligy mi chyběla jedna věc, říká expert

Ale zpátky k Novákovi, jenž hrál poslední ostrý zápas letos v lednu. Je pro něj Olomouc ideální adresou? „Filipovi by to tam mohlo sedět. Trenér Jílek preferuje konstruktivní fotbal a Sigma má šikovné hráče, kteří se snaží hrát ofenzivně,“ poznamenal Jarolím.

„U mě to bylo v Boleslavi ze začátku jinak: hrál se tam fyzicky náročný fotbal a já se zkraje moc nedostával do hry. Postupem času se to ale změnilo. Začalo se hrát víc po zemi a kombinovat,“ vzpomínal Jarolím. „Pokud bude Filip v Olomouci dobře fyzicky připravený, nebude mít problém a může týmu hodně pomoct.“

Před týdnem Novák proseděl celý zápas v Jablonci (1:1) mezi náhradníky a v neděli Sigmu čeká domácí partie s druhou Slavií. Neprospěl by mu spíš zahřívací start proti papírově slabšímu soupeři? „O tom bych vůbec nepřemýšlel. Bylo by zbytečné rozlišovat mezi Slavií a týmy ze spodní části tabulky,“ pravil Jarolím. „Pokud bude Filip na zápas stoprocentně nachystaný, je jedno, proti komu se bude hrát. Navíc na Slavii by mohlo přijít dost lidí a někteří by mohli dorazit speciálně i kvůli Novákovi.“