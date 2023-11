Obránci musí vědět, že Kuchta tyhle situace vyhledává, říká Jarolím o penaltě Sparty

Sparťanský útočník Kuchta se koukal v 66. minutě na padající míč, když ho obránce hostí Hybš zezadu naremploval. Radina pískal penaltu, situaci ze svého pohledu popsal u videa sedící Janě Adámkové, která společně s kolegou Janem Hurychem s jeho rozhodnutím souhlasila.

„Obránce si musí dávat pozor. Hybš nic nehasil, ta situace nic neřešila, možná mohl hráče vytlačit. Hlavně ti obránci by měli vědět a měli by být upozorňováni i trenérem, že Kuchta tyhle situace vyhledává. Tak jdu do strany, vytlačím ho a nic se nestane. Tahle situace nebyla na to, aby do ní (Hybš) takhle intenzivně šel,“ rozebral Jarolím.

Trenér Klokanů Jaroslav Veselý byl po zápase nespokojený. „Kuchťák mě přesvědčuje, že to byla penalta, tak tedy pískejme tyto soft penalty a bude to dobrý,“ krčil rameny na tiskové konferenci Veselý. „Když penaltu rozhodčí odpískal, tak asi byla. Beru to na vrub našich hráčů, ať nejsem za ubrečeného. Měli jsme míč na noze, Matěj ho měl odkopnout a situace by nenastala. Odpískání ovlivnit nedokážeme, věci předem ano,“ doplnil poté ve smířlivějším duchu šéf lavičky Bohemians.

„Jako trenér bych to vyčítal svému svěřenci. Trochu se omlouvám Bohemce, mladý za ní hraje, takže v tom zápase jsem držel palce spíš Bohemce. Ale když jsem viděl tu situaci, tak ta pozápasová vyjádření jsou pro mě nepochopitelná,“ zmínil Jarolím.