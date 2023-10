Nejhorší start Lvíčat. U dna je drží dieta v ofenzivě, ztráty lídrů i nezvládnuté konce

Nezvládnutý tlak. Los poslal český tým do pětičlenné skupiny, fatální může být každá ztráta. Suchopárkovi hoši se dostali do problémů hned porážkou v prologu na Islandu (1:2) a v říjnu museli minimálně jednou vyhrát. Jenže tlak neustáli: v oblíbené aréně v Českých Budějovicích přišly jen dvě remízy, které snižují šance na přímý postup. Zbývá ještě pět zápasů, ovšem pokud Češi znovu zakopnou už v březnu doma s Islandem, vzdálí se jim i baráž.

Zpackané konce. Na Islandu to měli Češi rozehrané na remízu, jenže po gólu z 94. minuty o ni přišli. A proti Walesu sahali po vítězství, dokud soupeř v 96. minutě nevyrovnal. Dva zkraty, dvě hořké ztráty. „S Dánskem už nesmíme vypnout, musíme se soustředit až do konce,“ velel kapitán Václav Sejk. S kumpány se na třetí pokus kolapsu v závěru vyhnul, což bylo fajn, ovšem na první vítězství to ani tentokrát nestačilo.