GLOSA: Marnivá Lvíčata si v kvalifikaci dupou po štěstí. A co s trenérem?

Pod tlak se dostal i kouč Suchopárek. Zatímco jeho předchozí tým měl v papírově snazší kvalifikační skupině problémy jen se silnou Anglií (plus remíza ve Slovinsku), teď se šance na přímý postup rozplývá hned na začátku. Co na to strahovská fotbalová centrála? Dá se tušit, že se o jednadvacítce bude mluvit na příštím zasedání výkonného výboru. Reprezentační témata patří do jeho běžné agendy, ale bez nadsázky: když v úterý nepadl trenér áčka Jaroslav Šilhavý, krizi nejspíš ustojí i Suchopárek.