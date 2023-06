Nejlepší pocit v životě, zářil hrdina West Hamu. Za Součka s Coufalem je obrovsky šťastný, nevyhnul se slzám

Fotogalerie +46

„Nemohu tomu uvěřit, připadá mi to úplně nereálné. Jsem jen obyčejný kluk z Leominsteru. Ani v nejdivočejších snech jsem si nedokázal představit, že budu někdy hrát Premier League a získám zlatou medaili z evropského poháru. Nebo vůbec, že tu s vámi budu takhle mluvit," pokračoval neustále se smějící Bowen. „Nedokáži popsat, jak moc jsem šťastný. Už i rodina mi říkala, abych si uvědomil, že jsem dal gól v poslední minutě finále. Čekal jsem, že slzy v očích budu mít jen já, ale brečel dokonce i můj bratr. Nevím, co víc by mělo ukázat, o jak silný okamžik se jedná," dodal.

Radost neskrývali nejen Bowenovi nejbližší, ale pochopitelně i jeho spoluhráči. Obzvlášť pak reprezentanti Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, kteří v Edenu zavzpomínali na své dřívější působení ve Slavii a ve svém bývalém domově získali prestižní trofej. Tak, jak po celou sezonu plánovali... „Všechno bylo nachystáno, aby se nám to povedlo," glosoval Bowen pro českou dvojici více než příznivou lokaci finálového duelu. „Jsem za ně oba obrovsky šťastný. Bylo na nich znát, jak moc je to pro ně důležité."

BOWEN’S ON FIRE 🔥 pic.twitter.com/ac2hmtM7p5 — West Ham United (@WestHam) June 7, 2023

Hrdina finále ale nezapomněl ani na fanoušky, jichž do Prahy dorazilo několik desítek tisíc, ačkoliv klub dostal k dispozici pouze necelou pětitisícovku lístků. „Viděl jsem na Instagramu, kolik jich přijelo, co to pro ně znamená. Když jsem dal gól přímo před tribunou s našimi příznivci, myslel jsem si, že se rozpláču," upřímně přiznal Bowen.