Fiorentina

Úvod zápasu příliš vzrušení nepřinesl, snad až na volej kapitána West Hamu Declana Rice, který ale proletěl pár decimetrů vedle levé tyče. O pozornost se tak hlásili hlavně fanoušci, konkrétně ti angličtí, okupující obvykle slávistickou Tribunu Sever. Příznivci Kladivářů často dávali hlasitě najevo nespokojenost s výroky španělského arbitra Carlose de Cerra Grandeho, krátce po půlhodině hry navíc trefili do hlavy prázdným kelímkem kapitána Fiorentiny Cristiana Biraghiho, čímž mu způsobili krvavé zranění .

V samém závěru čtyřminutového nastavení první půle přišla jen pár sekund trvající radost italského celku. Luka Jovič sice rybičkou usměrnil do sítě míč, odražený od tyče branky West Hamu po hlavičce Christiana Kouamého, využil u toho ale ofsajdového postavení. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0.

Patnáct minut po zahájení druhého dějství se Kladiváři dožadovali odpískání pokutového kopu poté, co se balon ve vápně Fiorentiny otřel o ruku Biraghiho. Rozhodčí se celou situaci vydal zhlédnout k obrazovce a za oslavného křepčení Londýňanů ukázal směrem k puntíku. Saïd Benrahma nabídnutou příležitostí nepohrdl a suverénní ranou do pravé poloviny branky otevřel skóre utkání.

Ani euforie West Hamu ale neměla dlouhého trvání. V 67. minutě vrátil Nicolás González přetažený centr do nitra šestnáctky, kde si jej našel Giacomo Bonaventura. Středopolař Fiorentiny po rychlém zpracování vypálil přesně k zadní tyči a srovnal skóre duelu. O pět minut později v nadějné příležitosti odmítl obrat záložník Fialek Rolando Mandragora, jenž mířil mimo po sklepnutí Gonzáleze. Na opačné straně byl blízko rozhodující brance Tomáš Souček, jeho hlavičku téměř z hranice velkého vápna ale gólman Pietro Terracciano akrobaticky vytáhl na roh.

West Ham to ale příliš dlouho mrzet nemuselo. V 90. minutě duelu, který už jinak zdánlivě spěl k prodloužení, vyslal Lucas Paquetá nádhernou kolmicí do samostatného úniku Jarroda Bowena. Zakončení anglického křídelníka v plném sprintu se ještě otřelo o nohu gólmana Terracciana, i tak ale nakonec skončilo za jeho zády a odšpuntovalo euforii Kladivářů, kteří těsné vedení úspěšně udrželi až do závěrečného hvizdu.