Dominovali jsme, penalta se pískat nemusela. Kouč Fiorentiny hodnotil druhé finálové zklamání v řadě

Ještě krutější je přijmout fakt, že Fiorentina po vyrovnání sahala po obratu, leč marně. Rolando Mandragora si v klíčovém okamžiku nedokázal seřídit mířidla a z nadějné pozice zakončil těsně mimo branku. „Mohl to rozhodnout. Kdyby se trefil, slavili bychom my. Byli jsme milimetr od vytoužené trofeje. Mrzí mě to nejen kvůli mně a hráčům, ale také kvůli Florencii," připomněl Italiano, že Fialkám drželo palce celé město.

Trenér stříbrného týmu se vrátil i k bezgólové první půli, jejímž nepříjemně významným momentem bylo krvavé zranění Biraghiho poté, co jej do hlavy trefil kelímek, který na hrací plochu přiletěl ze sektoru fanoušků West Hamu. „Tohle se občas řeší kontumováním zápasu. My to každopádně neřešili a hráli dále. Možná by se tomu měl někdo věnovat, ale opravdu nevím, co se odehraje. Určitě ale Cristiana daleko více než zranění mrzí ta porážka."