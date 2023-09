Někdy jdou i za hranu rizika, říká Frýdek o soupeři Slavie

Ženeva (od našeho zpravodaje) - Ve čtvrtek vpodvečer bude zápas mezi Servette a Slavií sledovat, třeba i proto, že hned o víkendu se s Lucernem ženevskému mužstvu postaví ve švýcarské lize. „Jsou fyzicky dobře připravení a technicky velice solidně vybavení. Řekl bych, že jsou silnější do útočné fáze než do obrany. Do defenzivy jsou zranitelní. Slavia má dost kvalitních hráčů vepředu na to, aby je dokázala překonat a ve Švýcarsku něco uhrála. Ale bude si muset dát pozor vzadu,“ vypálí první charakteristiku syn vicemistra Evropy z roku 1996.

Clichy pomohl v uplynulé sezoně ke druhému místu ve švýcarské lize. „Pro mě to ale překvapení nebylo. Zasloužili si ho, i když bych byl samozřejmě radši, kdybychom na druhém místě skončili my. Ale předváděli hezký fotbal, mančaft mají dobrý,“ míní odchovanec Sparty. Vstup do nového ročníku švýcarské ligy ženevskému celku ale úplně nevyšel, v šesti zápasech posbíral šest bodů.

Tento styl zapadá do celé tamní soutěže. „V Česku se víc brání, liga je víc soubojová. Po téhle stránce je fotbal u nás náročnější. Ve Švýcarsku je to víc techničtější a přímočařejší, hraje se do útoku. Každý si to tu jde rozdat na férovku a chce hrát útočný fotbal. Není to tak, že by někdo zalezl a bránil v deseti lidech. To opravdu ne,“ zdůrazňuje Frýdek, který je v Lucernu spokojený. „Sedí mi to tu,“ pochvaluje si.