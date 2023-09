Bořil a Hromada nejeli se Slavií. Až se zpožděním do Švýcarska zamíří osvědčený univerzál, radost má teď přednost

Slavia se těší, že si po dvou letech v Konferenční lize zahraje vyšší evropskou soutěž. „Je to ocenění za naše výkony v předkolech, postup jsme si myslím zasloužili. Jsme rádi, že se opět budeme konfrontovat se širší evropskou špičkou,“ kvitoval průnik do Evropské ligy asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Servette je vicemistrem Švýcarska, sešívaní se s tímto sokem utkali ve dvou přípravných zápasech v lednu na soustředění v Portugalsku. „Je to tým, který to má založené na velké dotěrnosti. Po ztrátě míče rádi presují, zakládání mají jednodušší, nahoře mají čtyři hráče, jejich směrem létají dlouhé balony. Musíme na to být připravení, aby nám někde nefrnkli. My ale chceme soupeři vnutit naši hru, na hřišti vládnout,“ uvedl Köstl.