RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Velká trojka se dobře naladila na Evropu, Slovácko mělo kopat penaltu

Slavii čekal na východě Čech těžký duel, zápasy po reprezentační přestávce bývají pro ty top týmy náročnější, protože mají spoustu hráčů po reprezentacích. To se odráží do tréninkového procesu, ten je narušený, hráči se do něho vrací až tři čtyři dny před zápasem, každý navíc v trochu jiné kondici. Někdo odehraje minut 180, někdo třeba pouze 20, k tomu přičtěte menší počet tréninků než v klubu, nekonečné hodiny na hotelových pokojích a spoustu cestování, proto zápasy po repre pauze bývají pomalejší, v tomhle kole to ale úplně neplatilo.

Slavia sice v Pardubicích vyhrála pouze 1:0 gólem z penalty, ale celý zápas byla jasně lepší. Tým vedený Radoslavem Kováčem, jak už je jeho zvykem, to červenobílým hodně znepříjemnil, ale vítězství je zcela zasloužené. Slavia se tak dobře naladila na extrémně náročný týden, který ji čeká, ve čtvrtek jede do Ženevy k úvodnímu kolu Evropské ligy a v neděli přivítá doma v Edenu Spartu.

Plzni to hodně ulehčil Zlín, který se na rozdíl od týmů z vrchu tabulky mohl na zápas dobře připravit, protože v jeho kádru dlouhodobě reprezentanty budeme hledat těžko. Ševci neměli špatný úvod, ve kterém měli slibnou šanci, vzápětí však kapitulovali, a když v sedmé minutě dostal Černín červenou, naděje Zlína s jeho vyloučením umřely. Svěřencům bývalého plzeňského kouče Pavla Vrby v zápase neklapalo vůbec nic, organizace hry byla tristní, stejně tak dostupování hráčů Viktorky, kteří měli na všechno moře času a prostoru. Rozdíl v kvalitě obou kádrů je značný, přesto jsem po vydařených utkání Zlína s pražskými „S“ čekal od klubu z Baťova města daleko větší odpor.

Plzeň se zvedla po nevydařeném startuVideo : Sport.cz

Plzni, která táhne sérii deseti soutěžních výher v řadě, se začalo dařit i herně, krásně se na ni kouká. Je to jiná Plzeň než ta z minulé sezony, kdy působila hodně vyčichle, tehdejší systém nebyl moderní a vypadalo to, jako by jí došly baterky. Naopak pod vedením trenéra Koubka je vidět, že hráči mají novou chuť do fotbalu, ať už to jsou starousedlíci, nebo navrátilci z hostováních Šulc s Caduem. Právě oni dva do té „nové“ Viktorky skvěle zapadli, a i díky nim teď hraje zajímavý, svižný, moderní fotbal, na který se hezky kouká, navíc se jí daří střílet branky, takže se jednoznačně vrací do boje o titul, kde se s ní musí počítat.

Sparta proti Slovácku také dominovala, hru hostů hodně ovlivnil fakt, že jim chyběli tři stěžejní hráči - Petržela, Havlík, Hofmann. Hosté tak byli citelně oslabení, letenští na to však nebrali vůbec zřetel, odehráli skvělý zápas, hlavně co se týče útočného trojzubce Birmančevič, Kuchta, Haraslín. Trio bylo tentokrát velmi produktivní, až tedy na Jana Kuchtu, ten sice žádný bod nezapsal, ale výkon podal fantastický, odvedl obrovské penzum práce pro tým, na což jsme už od něho zvyklí.

Kuchta nemá body, ale je pro Spartu důležitý. Příspěvěk z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Sparta zaslouženě vyhrála, i když si myslím, že Slovácko mělo určitě kopat jednu penaltu, situace na hraně faulu v pokutovém území Sparty jsem tam ve druhém poločase viděl totiž hned dvě. Nejprve v 54. minutě stáhl Weisner Doskiho při centrovaném míči ze strany k zemi, situace hodně hraniční, ale zde si rozhodčí své rozhodnutí obhájí. Při druhém inkriminovaném momentu bych ale penaltu určitě nařídil, to když byl v 84. minutě podražen Kim Sadílkem, zde se dle mého názoru jednalo o jasnou penaltu. (Komise rozhodčích označila souboj sparťana Sadílka s Kim Sung-pinem z 83. minuty za čistý. „Hostující hráč svou nohou zavadil o nohu domácího hráče. Nejednalo se o přestupek,“ uvedla komise, která podle nového manuálu od této sezony veřejně rozebírá vždy čtyři situace z kola, vybrané novináři.) pozn. redaktora.

Nová posila Sparty Angelo Preciado si odbyl svůj debut v rudém dresu, naskočil na závěrečných dvacet minut. Ekvádorec byl na kvalifikaci mistrovství světa v Jižní Americe, což je extrémně náročné, hlavně co se týče cestování a časového posunu, podle mých informací mu ještě mělo uletět letadlo, takže pravděpodobně nebyl v ideálním rozpoložení. Přesto za krátký časový úsek stihl ukázat, co v něm je. Dynamika, rychlost, práce s míčem, typické to atributy pro hráče z Jižní Ameriky. Měl tam pár momentů, kdy právě tohle ukázal, a fanoušci z něho byli nadšení. Já jsem byl osobně na stadionu a lidé každý jeho dotyk s míčem oslavovali, to jsem snad u nás na stadionu ještě nezažil. Sparta má na pravé straně dlouhodobě problém, takže se určitě jedná o dobrou alternativu. Wiesner je sice skvělý dopředu, v obranné fázi už je to horší, vždyť včera tam byl u zákroku na Doskiho, který zaváněl penaltou, uvidíme co Preciado, jak na tom bude on s defenzivou.

Angelo Preciado z Ekvádoru má za sebou debut ve SpartěVideo : Sport.cz

Podještědské derby odpovídalo tomu, v jakém rozpoložení se aktuálně oba týmy nacházejí. Jablonec v lize ještě nevyhrál, herní styl není ideální, v létě tam bylo spoustu změn včetně trenéra, vypadá to, že si to zatím úplně nesedlo. Můj názor je takový, že trenér Horejš měl pokračovat ve svojí práci, měl to dobře nastartované a je to typ kouče, který potřebuje čas, a ne že se po první neúspěšné sezoně vyhodí, ale asi to tam úplně neladilo mezi ním a majitelem. Vypadá to, že ideální to není ani teď, protože Jablonec i přes to, že má kvalitní kádr, se krčí na chvostu tabulky. Liberec naopak začal sezonu dobře, pak na něho přišla menší výsledková krize. Luboš Kozel má hodně mladý kádr, v derby jim navíc chybělo hodně hráčů do defenzivy. První poločas lepší Liberec, druhý Jablonec, takže remíza je spravedlivým rozuzlením, ale není to zápas, který bych si chtěl pouštět zpětně.

Mladá Boleslav si s chutí zastřílela proti Hradci, hlavním strůjcem úspěchu byl Daniel Mareček, který zapsal 2+1. Jedná se o bývalý veliký talent Sparty, kterému je už pětadvacet let a aktuálně je strašně zajímavý, úplně se mu asi nepovedl přechod do dospělého fotbalu, měl tam nějaká zranění, ale teď to vypadá, že nabírá vynikající formu. Ze středu pole dokáže připravovat šance i sám střílet branky. V kombinaci s dalším exleteňákem Markem Matějovským tvoří velmi zajímavou středovou dvojici. Tým z města automobilů pod trenérem Kuličem, i přes to že jim poslední zápasy úplně nevyšly, svým herním pojetím baví, mají hodně gólů. Kulda chce ty kluky správně motivovat, jako trenér se chová stejně, jako když byl hráč. Chce hrát útočně, dávat branky a o víkendu jim to tam proti bezzubé defenzivě Hradce napadalo. Bývalý ligový šutér dokázal srovnat i Vasila Kušeje, který byl na odchodu do zahraničí, a jestli měl po nevydařeném transferu zamotanou hlavu, tak to nešlo v zápase vůbec vidět, navíc vstřelil branku, která mu určitě pomůže. Boleslav je pro mě jeden z týmů, který by měl tuhle sezonu útočit na první šestku.

Olomouc už loni zvládla nenápadně proniknout do skupiny o titul. Je tam vidět velmi dobrá koncepční práce trenérů Jílka se Saňákem, a i když měli loni na podzim menší krizi, tak nikdo v klubu nezačal panikařit, trenéři dostali mandát a volné ruce na skladbu kádru. V součastnosti sklízí ovoce své dlouhodobé práce. Sigma předvádí výborný fotbal, hlavně v domácím prostředí, kde má plný počet bodů, pokud ještě zlepší zápasy na hřištích soupeřů, tak se o top šestku nebude muset strachovat. Lukáš Juliš obrovsky pomohl, zalepil díru po Chytilovi, Vodháněl hraje famózně, musím zmínit také Radima Breiteho, který zapsal dvě asistence. Já si ho pamatuji jako typickou šestku, dneska brání, útočí a ten jeho přínos pro tým stále roste. Olomouc řadím v současné době hned za tu top trojku.

Den po skončení osmého kola byl odvolán první trenér, a aby v tom Jozef Weber nebyl sám, tak se Karviná rozhodla vyhodit Tomáše Hejduška. U bývalého kouče Votroků se dalo odvolání očekávat spíše, přece jenom ambice Hradce s novým stadionem v zádech jsou určitě vyšší než to, co tým předváděl pod Weberem, víc než o výsledky šlo o silně neuspokojivou hru. U odvolaného kouče týmu ze Slezska je situace trochu jiná, Karvinou dokázal vytáhnout z druhé ligy a osobně jsem očekával, že dostane větší prostor, přece jenom rozdíl mezi první a druhou nejvyšší soutěží je fakt veliký a času na aklimatizaci moc neměl. Vedení Karviné si to ale asi vyhodnotilo tak, že k záchraně je dovede někdo zkušenější, tak uvidíme.