Nic nepodceňujeme, bude to svátek, těší se v Zápech na Baník

KOMENTÁŘ: Bob a Bobek verze 2.0. Jistota zvítězila nad originalitou. Není to škoda?

Možná věří, že klobouk kouzelníka Pokustona zase vyčaruje divácký úspěch a že tentokrát k tomu přibude i ten sportovní. A tak z něj vedení tuzemského hokeje po devíti letech znovu vytáhlo duo oblíbených králíků a prohlásilo je za maskoty světového šampionátu. Však jak líčí Bob svému parťákovi Bobkovi: „Už jsme se jednou osvědčili, tak jdeme zase do akce.“ Ano, jedna pravda říká, že to dobré už bylo vymyšleno. Já si ale nemohu pomoct, že tady je to až moc velká sázka na jistotu bez špetky originality a invence, navíc zabalená ve „slovenském“ dresu.