Novák má už teď přesah, říká olomoucký kouč Jílek. S navrátilcem počítá na stopera

Kdyby Hanáci Novákovu registraci v pátek stihli o pár hodin dříve, 28násobný český reprezentant by nastoupil už na severu Čech, kde hosté remizovali 1:1.

„Sice byl předpoklad, že se administrativní záležitosti stihnou dotáhnout, nemohli jsme si však dovolit riskovat, když jsme neměli stoprocentní jistotu, že to bude hotové před tréninkem. Dotáhlo se to až ve večerních hodinách. Proto jsme se jasně rozhodli, že do zápasu ještě půjdeme bez Filipa a případně ho využijeme v jeho průběhu. Jinak je hráč nachystaný,“ vysvětlil Jílek.

Bývalý hráč Jablonce, Midtjyllandu, Trabzonsporu, Fenerbahce a naposledy Al Džazíry se Sigmou trénoval již od léta, pořád však věřil, že ještě klapne angažmá v cizině. V posledních dvou týdnech mu již trpělivost došla a do konce sezony se upsal Jílkovu souboru.

„Filda s námi už tři měsíce trénuje. Chtěli jsme, aby to podepsal, ale pořád čekal. Teď jsme rádi, že už podepsal. Těším se na něj, jak bude hrát,“ pověděl nejlepší střelec Olomouce Lukáš Juliš.

„Filip už má přesah nyní, protože v kabině na mužstvo působí velmi dobře. Má zkušenosti, předává informace. Kolikrát jsme se spolu bavili o zápasech, analyzovali je. Často přišel se zajímavými postřehy. Uvažuje o tom, co by v daných situacích dělal, a naopak se ptal mě, jak je naopak vnímám já jako trenér a co po hráčích chci. Je dobrou posilou i do kabiny,“ přiznává Jílek.

Na hřišti s 33letým zadákem počítá zejména na stopera. „Buď do trojice, kde by podle mě měl asi vůbec nejlepší pozici na hřišti, ale určitě pro něj nebude případně problém hrát stopera ani ve čtyřčlenné defenzivě. Levonohý stoper nám do rozehrávky chyběl, navíc zvýší konkurenci,“ pochvaluje si Jílek Novákův přínos, o němž je přesvědčený.