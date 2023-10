O Durosinmiho je zájem i přes těžké zranění, v zimě by se mohl stěhovat do Frankfurtu!

I přes těžké zranění kolene by mohl plzeňský útočník Rafiu Durosinmi v zimě přestoupit na lukrativní adresu. Podle německého serveru SPORT1.de se o něj vážně zajímá bundesligový Eintracht Frankfurt. Za 20letého Nigerijce, který má v Plzni smlouvu do června 2026, by mohla Viktoria inkasovat údajně až 8 milionů euro, tedy v přepočtu 200 milionů korun.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rafiu Durosinmi z Viktorie Plzeň.

Podle informací SPORT1 je Durosinmi na seznamu sportovního ředitele Eintrachtu Frankfurt Markuse Kröscheho hodně vysoko. Hesenští nedokázali vykompenzovat letní odchod klíčového útočníka Randala Kolo Muaniho do Paris Saint-Germain, minimálně jednoho útočníka hodlají v zimě přivést. V ideálním případě dva. Durosinmi je však momentálně mimo hru kvůli těžkému zranění kolene. V nedávném ligovém utkání v Liberci utrpěl rupturu předního křížového vazu i vazů postranních, do zápasů se vrátí nejdřív ve druhé polovině jara. Německý klub je prý ale ochoten i přes dlouhou pauzu Nigerijce angažovat. Frankfurtský management zaujala jeho skvělá bilance 9 gólů a 6 asistencí v 19 soutěžních zápasech této sezony. „Uvidíme, co bude možné v zimě. Můžete předpokládat, že někdo přijde," řekl televizní stanici RTL sportovní manažer Eintrachtu Timmo Hardung. Trenér Dino Toppmöller se nedávno nechal slyšet, že chce získat vysokého útočníka. Tento parametr Durosinmi se svými 192 centimetry splňuje, k tomu má dostatečnou rychlost, obratnost a je silný v osobních soubojích. Durosinmi však není pouze na seznamu Eintrachtu. V září se objevily informace o zájmu jiného bundesligového klubu – VfL Wolfsburgu. Byl nešťastný zápas v Liberci pro mladého Nigerijce poslední v dresu Viktorie?