Obrovská zkušenost, ale možná ne pro každého, říká študák Žambůrek o hraní v zahraničí

Začněme fotbalový rozhovor trochu netradičně u vašeho jména. Víte, že Žambůrků žije v Česku podle serveru nasejmena.cz jen 43 a vy jste teď na sever od Labe jediný?

(usměje se) Vůbec nevím, to jste mě překvapil. Samozřejmě znám svou rodinu, ale že bych věděl, že je nás jen čtyřicet, tak to vůbec.

Pídil jste se někdy po původu svého jména?

Já ne, ale vím, že mamka se po tom kdysi pídila, ale nedopátrali jsme se. Snad má kořeny někde ve Francii, ale to bych kecal.

Pět let jste žil v zahraničí, pro cizince je těžké vyslovit vaše příjmení. Jak vám v Anglii a Dánsku říkali?

Nejčastěji Jan, neskloňují. A pak někdy i Zamby. Žet je pro cizince těžký, takže jenom Zamby.

Snem většiny fotbalistů je hrát v zahraničí, proč jste se do Česka vrátil?

Věděl jsem, že tuhle sezonu bych od trenéra v Dánsku příležitost nedostával. Chtěl jsem dostávat větší prostor. A když o mě měl zájem Liberec, byl jsem za tuhle příležitost rád. Chci teď udělat maximum, abych pomohl Liberci.

Změnilo se ve Viborgu něco, že byste nedostával tolik šancí?

Už na jaře jsem od trenéra cítil, že nejsem úplně typ hráče pro jeho systém. A zároveň tam přišli noví fotbalisti, takže jsem tušil, že v této sezoně by to tam bylo obtížné.

Jan Žambůrek dorazil do Liberce v pátek a dnes rovnou naskočí do základní sestavy #FCSL! #LIBACS pic.twitter.com/8fl4AXBOKM — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 3, 2023

Je to zklamání po roce a půl? Předtím jste celkem hrál.

Nebudeme si nic nalhávat, myslím, že já i rodina jsme to čekali trochu jiný. Ale tohle je fotbal. Myslím, že mě to taky posunulo. Ale jak říkáte, ze začátku jsem hrál, a myslím, že ne nějak špatně. Jen trenér měl prostě jinou vizi. V tomhle jsme se neshodovali. Takže jsem udělal tento krok.

A proč do české ligy?

Popravdě mi dávala největší smysl, protože pana trenéra Kozla znám z reprezentace. Vím, co od něj můžu očekávat a pan trenér ví, co může čekat ode mě, zná moje silné i slabé stránky. Myslím, že mě dokáže využít co nejlépe. Znám tady právě třeba i Lukáše Červa, takže mi to dávalo velký smysl. Českou ligu jsem navíc nikdy nehrál, takže si myslím, že v tomhle jde o zajímavou změnu.

Když jsme se dostali k Lukáši Červovi, nebude vás mrzet, kdyby z Liberce odešel?

Tak známe se odmalička, ale na otázky týkající se jeho se musíte zeptat Lukáše. (usměje se)

V Liberci jste na hostování, ve Viborgu máte smlouvu až do roku 2025. Jak je reálné, že se do Dánska po sezoně vrátíte?

Ve fotbale člověk nikdy neví. Teď se na to snažím nemyslet. Jsem na hostování v Liberci a snažím se co nejvíc soustředit na něj. Může být šance se tam vrátit, ale taky nemusí, uvidíme.

Už jste se kompletně přestěhoval, nebo jste si ve Viborgu nechal byt?

Teď je to trochu komplikovanější, protože se to seběhlo strašně rychle, takže s bytem je trochu problém. Sám teď ani nevím, zda si tam budu něco nechávat, nebo si všechno přestěhuju. Ještě to musím pořešit.

V zahraničí jste byl pět let. Jak je nyní hodnotíte?

Velice pozitivně. Je to opravdu něco jiného a obrovská zkušenost. Myslím, že to není lehký a třeba ani ne pro každého. Každý si tohle musí vyhodnotit sám, ovšem já jsem nesmírně rád, že jsem tento krok v sedmnácti udělal. Posunul mě jak po fotbalové, tak osobní stránce. Naučil jsem se jazyk, poznal jinou kulturu, udělal si mnoho přátel.

Výsledky hlasování fanoušků #FCSL o hráče zápasu #LIBACS:

🥇 Olivier Vliegen 35 %

🥈 Ahmad Ghali 29 %

🥉 Jan Žambůrek 18 % pic.twitter.com/xJBK6bPUL6 — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) September 4, 2023

V čem vás zahraničí posunulo nejvíc po fotbalové stránce?

Technicky i takticky, vůbec v tom, jak v zahraničí fotbal vnímají. Intenzita v tréninku i zápasech je jiná. Jde o detaily. Člověku se trochu otevřou oči. Když jsem šel do Brentfordu, byl ve druhé lize a víceméně hrál ve středu tabulky. A v podstatě hned od prvního tréninku s áčkem jsem si začal uvědomovat, kolik dobrých hráčů, ať už přišli z druhé francouzské ligy nebo třeba Afriky, po světe běhá a jak je opravdu těžké dostat se na ten nejvyšší level.

Kdo vás zaujal nejvíc?

Například Saïd Benrahma, asi nejlepší hráč, se kterým jsem kdy hrál. Každý věděl, co bude s míčem dělat, ale stejně na tom byl technicky tak dobře, že nás na tréninku motal. (usměje se). Od celého týmu v Brentfordu jsem se mohl učit. A jak vidíte, Brentford je teď na tom v Premier League relativně dobře.

Jak moc mrzí, že vám start v Premier League nevyšel?

Mrzí, určitě. Škoda, že jsem se zranil, což vše trochu zbrzdilo. Zároveň jsem byl mladý hráč, chtěl jsem hlavně hrát, proto jsem odešel do Dánska. Samozřejmě by bylo hezké, kdybych měl debut v Premier League, ale nějak víc to neřeším. Věřím, že vše, co se má stát, stane se. Ale samozřejmě nebudu lhát, je škoda, že nemám start v Premier League. Přeci jen byl blízko. Ale už se tím nezaobírám.

Sníte ještě o nejvyšší soutěži v Anglii, když víte, jak těžké je prosadit se tam?

Teď už vím, jak těžké to je a co například je ve fotbale, tak i mimo něj důležitý. V tomto ohledu bych mohl být připravenější než předtím, když jsem tam přišel poprvé. Ale vím, že je to hodně daleko a snažím se nyní soustředit na Liberec.

