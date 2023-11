Odměnou za postupový gól byly kondiční chuťovky. Boleslav má formu, ale přehráli jsme ji, těšilo Horského

„Čekal jsem na ofsajdové linii, koukli jsme na sebe, Filip Prebsl mě hezky našel křížem za obranu. Možná tam nějaká návaznost z mládí byla… A na mně už bylo si jen dobře zpracovat balon a uklidit ho do sítě,“ popsal jednoduše vypadající akci po dlouhém nákopu za obranu. „Vypadlo to na ofsajdovou situaci, ale ofsajd v žádném případě nebyl. Nechali jsme tam volného hráče, naše hloupá a triviální chyba,“ zhodnotil klíčovou akci boleslavský kouč Marek Kulič.

„První dotek jsem si chtěl dát lepší, víc k bráně, abych to mohl jen uklidit po zemi okolo gólmana, ale trochu mi míč uskočil do strany. Pak jsem se jen snažil soustředit, kde je brána a trefit ji,“ přiznal Horský, který se na hřiště dostal až v 84. minutě.

Přestože Horský již podruhé za sebou v domácím poháru na samém konci odvrátil vítězným gólem prodloužení a stal se modrobílým hrdinou, po zápase dostal od kondičního trenéra Pavla Čvančary s ostatními náhradníky pořádně zabrat. „Čvanči si pro nás připravil chuťovky, nic lehkého to nebylo. Ale museli jsem to odmakat, abychom měli stejné zatížení jako všichni, co hráli,“ usmál se Horský, který před rokem a půl ze Slavie hostoval právě v Mladé Boleslavi.

„Teď má Boleslav formu. V posledních dvou zápasech dala přes deset gólů, takže do ofenzivy kvalitu mají. Ale do defenzivy jsou slabší, protože taky dost gólů dostali. Mají teď docela kvalitní kádr, daří se jim, ale my jsme je přehráli,“ připomněl Horský poslední dva duely Středočechů, v nichž nejprve v památném duelu smetli devíti góly Zlín a pak jako první v této sezoně srazili 3:1 Spartu. „Proti Liberci jsme si však bohužel nějakou kloudnou gólovou šanci nevypracovali,“ uznal Kulič, jenž u Nisy oproti poslednímu utkání s úřadujícími mistry postavil jen čtyři hráče. „Důvodem bylo volno plus zdravotní stav,“ uzavřel Kulič.