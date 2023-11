Zlín šokoval v poháru Baník. Dva zajíce nehoníme, přijeli jsme jen hrát zápas, usmíval se Červenka

„Jsem obrovsky spokojený. Nastoupilo pět jiných kluků než v Olomouci. Ukázali, že umí hrát fotbal a dají na hřiště srdce. Měli jsme i štěstí, ale to měl i soupeř. Je důležité, že jsme dvakrát udrželi nulu. Od toho se musíme odpíchnout,“ vykládal trenér Zlína, jenž před minulým ligovým kolem nahradil propuštěného Pavla Vrbu.

Nečekaný postup vystřelil na konci poločasu Rudolf Reiter, po jehož ráně zpoza velkého vápna se brankář Baníku Jakub Markovič natahoval marně. „Youba (Dramé) mi to tam posunul a ocitnul jsem se nějakým způsobem uprostřed brány. Řekl jsem si, že to zkusím na tu pravou tyč a vyšlo to,“ popisoval Reiter. „Ta výhra je fajn, možná cennější než ten postup. V tuhle chvíli je pro nás asi nejdůležitější to, že jsme to zvládli a že jsme odehráli druhý zápas s nulou,“ připomněl Reiter, že Zlínu ve Fortuna lize patří aktuálně poslední sestupová příčka.

A postup v poháru tak znamená další povinnosti. „Souhlasím, pro mě toto utkání byla komplikace, ale přijeli jsme prostě odehrát zápas. Dva zajíce, jak se říká, nehoníme. Chceme v každém utkání zvítězit a s tím jsme přijeli i do Ostravy. Baník ve druhém poločase nasadil obrovskou sílu do útoku a nebylo jednoduché se ubránit. Proto jsme se trochu zatáhli. Na konci jsme to uválčili na 1:0,“ usmíval se Červenka.

Baník podruhé v řadě prohrál doma 0:1. Po ligovém utkání s Jabloncem dopadly všechny jeho útočné snahy stejně i proti Zlínu, kterému před měsícem na stejném místě nasázel pět gólů. „První poločas byl z naší strany směrem dopředu velice slabý. Ve finálce jsme jaloví, nemůžeme se do toho dostat, chybí nám možná trochu štěstí, ale hlavně přesnost,“ zoufal si trenér Baníku Pavel Hapal.

„Nevyhovuje vám hrát proti bloku, máme s tím problém, je to vidět. Pokud nám mužstvo zaleze a kvalitně brání, tak je to potíž,“ přiznával Hapal, jehož tým předešlých sedmi ligových a dvou pohárových zápasech neprohrál. Po vyřazení se Zlínem je fandové vypískali a vyčetli jim, že prohráli nejdůležitější zápas podzimu.