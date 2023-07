Odvážný plán. Klokani si pro evropskou odvetu přejí zaplněnou Letnou

Ke kolizi mezi Ďolíčkem a regulemi málem došlo i v předchozím ročníku MOL Cupu. Kdyby totiž Bohemians postoupili do finále, k čemuž jim chybělo v semifinále proti Slavii doslova pár sekund, měli by právě oni duel o trofej hostit. „Ale i kdyby se nám to podařilo, svaz by nás tu ani nenechal hrát. Víme, že stadion je na hraně i v první lize, takže čekat, že nám to schválí do Evropy, bylo spíše jen zbožné přání," uvědomuje si Veselý. „Spíše než věc klubu je tohle věc majitele stadionu," dodal. „Je před námi cíl, který se jmenuje rekonstrukce. Magistrátu jsem již předložil návrh, nyní čekáme na reakci. Věřím, že se to povede," osvětlil současný stav předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

„I kdybychom splnili všechny parametry, šli bychom do toho s kapacitou nějakých 2600 míst. Myslím, že to by se vůči vedení nakonec obrátilo negativně," pokračoval Jakubowicz. „Spartě hlavně děkuji za vstřícnost, že nám umožnila utkání odehrát. My bez rekonstrukce v současnosti nemáme šanci, je to pro nás naprosto klíčová otázka," dodal.

Klokany každopádně čeká 27. července na severu Evropy velký den, neboť se do pohárové Evropy vrací po 36 let dlouhé pauze. Domácí odveta na stadionu Sparty je pak na programu 3. srpna. „Letnou nevidím jako handicap. Cílem je, abychom ukázali vzájemné propojení společně s fanoušky zabojovali o postup," pravil 45letý kouč, přestože jeho mužstvo půjde do souboje s vedoucím celkem norské ligy v roli outsidera.

K tomu, aby se zelenobílí naladili na soupeře s evropskými parametry, posloužilo soustředění ve slovinské Ptuji. Bohemians během něj sehráli tři přípravné duely s účastníky předkol Konferenční ligy (Zalaegerszeg, Osijek, Partizan Bělehrad), přičemž dvakrát zvítězili (1:0, 2:0) a jen Osijeku těsně podlehli 2:3. „Vyšlo to nad očekávání. Vysoce hodnotím hlavně kvalitu soupeřů, s nimiž jsme se potkali. Udělali jsme si představu, o čem budou zápasy s týmy ze širší evropské špičky," těší Veselého.