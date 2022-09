Ambice Jarolímovi nechybí, chce angažmá v Německu

V roli fotbalisty to dotáhl David Jarolím do pozice opory bundesligového Hamburku. Zahrál si v jeho dresu Ligu mistrů i semifinále pohárů. V roli kouče má opět nejvyšší ambice, rád by se vrátil do Německa. „Kdybych se jednou stal trenérem HSV, byl by to sen. Je to klub mého srdce,“ říká třiačtyřicetiletý expert v pořadu Přímák na Sport.cz. Vezme si do příštího angažmá jako asistenta bratra Lukáše? A na jakou nabídku by kývl jeho otec Karel, jenž byl i trenérem národního týmu? To se dozvíte ve videu z Přímáku.

Chystá se David Jarolím na další angažmá s bratrem? A co otec Karel, bude ještě trénovat? Diskutujeme v Přímáku

Článek Pro rodinu Jarolímových je fotbal sportem číslo jedna. Ambice měli v roli hráčů jen ty nejvyšší, jiné to není na trenérské lavičce. David Jarolím sice zatím nejvýše vedl v minulé sezoně druholigové Ústí nad Labem, ale věří, že se postupně posune výš. Třeba až do Hamburku, kde strávil největší část kariéry a sbíral v jeho dresu úspěchy. „Zažil jsem tam to nejkrásnější. Kdybych se stal trenérem HSV, bylo by to nejlepší, co by se mi mohlo stát," přiznává. Trénovat ještě chci, ale necpu se do vipek. Sám nikam nevolám. Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz Momentálně je bez angažmá, takže ví, že pokud se mu má jeho sen jednou splnit, čeká ho ještě spousta práce. „Já si věřím," říká v pořadu Přímák na Sport.cz. „Budu pracovat tak, abych něčeho dosáhl, stejně jako během hráčské kariéry. Člověk si musí dávat cíle, mít sny a jít za nimi," praví odhodlaně s tím, že nyní čeká na nabídku k práci kouče. „Není to tak, že bych se někde nabízel. Práce mám dost. Mám děti, jezdím na turnaje." Rosický v roli sportovního ředitele Sparty? Tlak je větší, ale není na to sám. Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz To však neznamená, že by nesledoval trenérské dění a moderní trendy. „Když nebude angažmá, tak pojedu někam do klubu na stáž. Člověk se musí sám vzdělávat, nesmí ztrácet čas," říká odhodlaně. Jestli se chystá opět spolupracovat s bratrem Lukášem a zda jeho otec Karel ještě bude pokračovat v práci trenéra, se dozvíte ve videu z pořadu Přímák. Německo PŘÍMÁK: Jaký typ hráče chybí Slavii? A kdo z Česka dostal doporučení do bundesligy?

