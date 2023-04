Barcelona? Nejtěžší zápas kariéry, přiznává opora reprezentace. V derby věří Spartě

V pátek se už tým přesunul do katalánské metropole, utkání se pak odehraje v tréninkovém středisku Barcelony na šestitisícovém Estadi Johan Cruyff. "Slyšela jsem, že bude plný," těší se bývalá fotbalistka pražské Sparty nebo Juventusu.

Dvaadvacetiletá útočnice má za sebou duely v Lize mistryň, italské lize i reprezentaci, přesto přiznává, že jsou pro ni utkání s Barcelonou nejnáročnější. Proč? "Je prostě nejlepší na světě. Nikdo proti ní nehraje rád. Uvidíme, co trenér vymyslí, ale předpokládám, že budeme v nižším bloku a budeme bránit. Nejde se ani připravovat jen na některé hráčky, protože mají kvalitu na všech postech," pokračuje Stašková.

Jako bývalé hráčce Letenských jí pochopitelně udělalo radost, jak si vede její bývalý klub. "Sleduju to a jsem za to ráda. Věřím, že v derby fanoušci podpoří Spartu a ona si udrží pozici lídra," přeje si Stašková, která po zápase v Barceloně přiletí do Prahy. "Derby ale bohužel už nestihnu," dodává.