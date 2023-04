Demonstrace v Paříži? Byla to apokalypsa, říká fotbalová brankářka Votíková

Zpočátku jsem to tak ani necítila. Až když mi zavolal doktor a řekl diagnózu, uvědomila jsem si, že budu minimálně osm měsíců bez fotbalu. Byl to pro mě šok, ale musela jsem se s tím smířit.

Město mám prochozené hodně. Ale jsou tady jiná pozitiva. Já moc nevěřím na náhody, takže jestli se to zranění mělo stát, tak se stalo. Byla to pro mě hodně intenzivní zkušenost, která mě zocelila, a teď už ji beru pozitivně. Otevřelo mi to oči ve spoustě věcí, hlavně jsem získala jiný pohled na fotbal.

(usměje se) Spousta lidí se divila, že jsem si ho jako brankářka urvala. Ale teď jsou tahle zranění v ženském fotbale častá. Asi je to náročností našeho sportu, je to daleko větší dřina a tělo má určité meze.

(pokyvuje hlavou) Ráda bych samozřejmě pokračovala, kde jsem skončila, ale těžko říct. Nevím přesně, jaká je teď moje situace, po sezoně mi končí v Paříži smlouva. Probíhá konverzace s trenérem i vedením klubu. Dlouho jsme hrály Ligu mistrů, bylo to hektické období a moje smlouva nebyla na pořadu dne. Teď ji budeme řešit, nestresuju se tím. Moje priorita je prodloužit, ale je to všechno otevřené, uvidíme.

Především je to znamení, že jsem zpátky. Po jedenácti měsících v brance. Věřím, že to je důležitý bod, kdy se zase vše zlomí k lepšímu.

To ne, žiju si ve svojí fotbalové bublině, moc se mě to nedotýká. Ale po jedné velké demonstraci jsem si vyjela do města. Vypadalo to tam jako v hororové sérii The Purge (Očista). Semafory nefungovaly, všude byly odpadky, sem tam něco hořelo. Auta si jezdila, jak chtěla, všichni na sebe troubili. Ten večer to byla hotová apokalypsa.