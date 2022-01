Bizarní zápas v anglické „pralesní“ lize. Minely, červené karty, bitky a brutální fauly

„Nejúžasnější zápas, jaký jsem kdy viděl. Bylo tam všechno, prales je prostě super,“ okomentoval zápas 8. anglické fotbalové ligy jeden z fanoušků na sociálních sítích. A shrnul to naprosto přesně. To, co se odehrálo v zápase mezi Whitehawk a Thee Bridges, totiž nemá obdoby. V utkání padlo hned pět červených karet, trávník místy připomínal spíše boxerský ring a nechyběly ani obrovské minely a zákeřné fauly.

Foto: @HawksFCOfficial, Twitter Momentka ze zápasu Whitehawk s Three Bridges.Foto : @HawksFCOfficial, Twitter

Článek Sestřih ze zápasu osmé anglické ligy se na internetu stává pomalu, ale jistě virálním. Bylo štěstí, že jej pro všechny fotbalové fanoušky, kteří rádi sledují amatérský a neligový fotbal, natáčela televize Your Instant Replay. Díky tomu se můžete pobavit i vy. Zápas vyhráli Three Bridges poměrem 1:0 díky brance Leightona z 20. minuty, ale výsledek vlastně nebyl vůbec důležitý. Klíčové byly jiné momenty než ten gólový. Fanoušci totiž mohli vidět řadu ostrých šarvátek, které často zajímaly hráče víc než samotná hra. Po jedné z hromadných šarvátek hlavní sudí udělil hned tři červené. Další tasil poté, co jeden z hráčů zcela záměrně strhl protihráče k zemi. Poslední, pátou, udělil za zákrok, který byl opravdu hodně za čarou a bylo jen velké štěstí, že skončil bez zranění. Classic. The tackle at 1.30 🤣🤣🤣 https://t.co/xMNDDMVXY0 — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) January 4, 2022 Bryan Villavicencio z Three Bridges skluzem ostře sestřelil protihráče, kterého nakopl do úrovně pánve. V zápase naštěstí nebylo vidět jen násilí, utkání nabídlo i řadu úsměvných momentů. Promarnění několika dobrých střeleckých pozic, řada minel z obou stran...Ostatně, podívejte se sami na videu výše. Zápas neunikl ani bývalému anglickému reprezentantovi Garymu Linekerovi, který sestřih sdílel na svém Twitteru. Evropské ligy Divočina na hřišti! Policisté museli výtržnosti ukončit střelbou

