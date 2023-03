Bratři Ličkovi v Rusku? Pro mě naprosté selhání, čílí se fotbalový trenér

„Tvrdím, že v současné době Rusové, při tom, co provádějí na Ukrajině, nemají místo v žádné sportovní soutěži. Totéž ale platí i pro Bělorusy podporující jejich vojenskou agresi," sdělil exkluzivně webu Sport.cz Csaplár, jenž v minulosti vedl i reprezentaci do 17 let. „Chtěl bych se veřejně přihlásit k názorům Dominika Haška, jsem na jeho straně, má ode mě absolutní podporu," dodal 60letý kouč, jenž zažil ligový triumf na lavičce Liberce, s Plockem vyhrál Polský pohár, ale vedl i Slavii, Příbram či Žižkov.

Csaplárův postoj je nekompromisní, třeba i vůči krajanům, kteří v Rusku pracují. „Pro mě je třeba naprosto neakceptovatelné rozhodnutí bratrů Ličkových, kteří trénují v ruském Orenburgu. Vnímám to jako selhání etických hodnot, že působí v zemi, jejíž vojáci vraždí děti, znásilňují ženy a mučí lidi. Středověk hadr. A my budeme ruským a běloruským sportovcům na olympiádě či při jiném sportování tleskat, že něco vyhráli?" čílil se fotbalový expert.

„Pro ty, kteří si neuvědomují, co se na Ukrajině děje a říkají, že je to daleko, že se nás to vlastně ani netýká, mám vzkaz: Díváte se na oblohu, najednou raketa a nemáte nejbližší, příbuzné, nemáte nic. Nás se to sakra týká! Kdyby nebylo Ukrajiny, tihle šílení lidi stojí u Košic," rozhořčil se Csaplár.