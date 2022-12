Byl by to blázinec, říká bývalý reprezentační trenér o chystaném přesunu Ronalda do Arábie

Co říkáte na to, že Cristiano Ronaldo má podepsat v saúdskoarabském klubu an-Nasr smlouvu s ročním platem 173 milionů liber, tedy v přepočtu 4,9 miliardy korun?

Je to neuvěřitelné. Když slyším tu částku, bude to jistě první důvod, proč by tam šel. Druhou věcí je situace, kterou si vytvořil. Myslím především v Evropě. Hodně se mluvilo o tom, jak se choval vůči svému bývalému zaměstnavateli. Tady zřejmě našel východisko, jak z toho ven. V Arábii bude středem pozornosti, on zřejmě k životu potřebuje, aby byl vidět.

Úspěšná penalta Cristiana Ronalda v duelu s GhanouVideo : Česká televize

Ronaldo měl vždy ty nejvyšší ambice, chtěl překonávat rekordy. Myslíte, že se mu tahle hladovost vytrácí?

To určitě ne. Ale roky nezastavíte, jeho výkonnost má sestupnou tendence. Ambice by měl, ale možná si správně vyhodnotil, že už není tím Ronaldem, kterým býval. To je naprosto přirozená věc.

Domníváte se, že tahle sebereflexe mu v Manchesteru United chyběla?

Ano, určitě.

Co by ho v Saúdské Arábii čekalo po fotbalové stránce?

Velká očekávání, měl by o sobě dát vědět. Soupeři by si ho určitě dobře hlídali a záleželo by taky na tom, jak by se vedlo celému mužstvu. V Arábii můžou věci rychle nabrat jiné obrátky. Byl bych zvědavý, jak by se vše vyvíjelo. Pokud by se mu dařilo, bylo by vše v pořádku. Pokud ne, tlak by ještě vzrostl.

Byla by to pro něj lákavá destinace pro život?