Bývalý sparťan byl při chuti! Nečekaně zaskočil i vlastního brankáře

Karlsson na konci loňského roku po třech letech opustil pražskou Spartu a vydal se směrem do Japonska. V Asii našel nové působiště v podobě Urawy, kvůli zdravotním problémům se však poprvé do akce dostal až 18. března, přesto jeho premiéra ihned přinesla přesnou trefu do branky Iwaty. Švéd se navíc prosadil i v dalším soutěžním duelu, posléze se trefil v asijské Lize mistrů.