Bývalý sparťan zůstává v Nizozemsku, chce postoupit do Eredivisie

Sedláček je v Nizozemsku už zvyklý, i proto neváhal s podpisem. „Nepřemýšlel jsem dlouho, v posledních zápasech se mně dařilo. Cítím, že i vedení klubu vnímá, že všechno jde tak, jak má. Jsem tady rád, v klubu i mimo něj. Volba byla tedy jasná," říká bývalý člen sparťanské akademie.

Ve Venlu má dobré postavení, hraje pravidelně. Jeho pozice se navíc v poslední době zlepšila, protože se z pravého obránce přesunul do středu zálohy, kde je mu nejlépe. „Sice jsem pravého obránce celkem v pohodě zvládal, ale cítil jsem, že to není moje pozice, něco mi scházelo. Od čtrnácti let ve Spartě jsem hrál střední zálohu. Jakmile jsem tedy v zápase proti ADO den Haag nastoupil od začátku ve středu pole, tak jsem ožil. Jsem rád, že to trenér vycítil a dal mi tam znovu šanci, všechno klape. Na hřišti se zase cítím být sám sebou," pochvaluje si Sedláček.

Do Nizozemska se vydal v roce 2018, zamířil do Alkmaaru, soutěžní zápas za áčko si tam ale během necelých čtyř let nezahrál. Jeho rozvoj přibrzdilo i vážné zranění kotníku, kvůli kterému chyběl jednou přes půl roku. Kotník ho zlobil i loni na jaře. Teď je rozehraný, navíc Venlo stoupá tabulkou, momentálně je šesté, tedy na příčce zaručující play off. „Daří se, nálada je skvělá, posouváme se jako tým i jako jednotlivci. Je to znát i na zájmu fanoušků, koukáme výš a výš," popisuje rodák z Rumburka.

V klubu se přemýšlí o postupu mezi nizozemskou elitu. „Díky úspěšné sérii jsme my hráči i fanoušci pozitivně naladěni. Všichni si uvědomují, čeho můžeme dosáhnout a přijde nám to reálné. Jsme schopní hrát o postup, takže v šatně už ta varianta padá. Je to náš cíl, ale prvotní je udržet se na místech pro play off, abychom mohli o posun do nejvyšší soutěže hrát. Cítíme, že dokážeme porazit kohokoliv, soupeře přehráváme, takže ani druhé místo, které znamená přímý postup, se nám nezdá až tak daleko. Naše ambice jsou vysoké. Věřím, že to tak půjde dál a dosáhneme téhle mety, kterou jsme si stanovili," vypráví Sedláček.