Čech si užil setkání s Gretzkym. Gól by mi dal asi jednoduše, usmál se

Konverzace s fenomenálním hráčem s číslem 99 na zádech se stočila i na současnou hokejovou kariéru bývalého brankáře Chelsea či Arsenalu. „Na moje chytání došlo. Je vždy zajímavé téma, když člověk končí s jedním sportem a přesune se k druhému. Moje chytání není na nejvyšší úrovni, ale je to profesionální soutěž. I pro něj bylo zajímavé vidět, že se dá přeskočit do nějakého levelu," popsal gólman.

„Wayne Gretzky má všechny možné gólové rekordy v NHL, myslím, že by mi dal gól jednoduše," smál se Čech, jenž nedávno přestoupil z Chelmsfordu Chieftains do celku Oxford City Stars. „Jejich nabídka mi přišla zajímavá, navíc se tam sejdu s některými bývalými spoluhráči. Myslím, že se tam tvoří zajímavý tým, který by mohl být konkurenceschopný. To pro mě byla výzva. Věřím, že se nám bude dařit a že i já budu přínosem pro tým," nastínil své hokejové plány.