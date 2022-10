Arménský tým ve druhé půli odskočil na 3:1 zásluhou dvou zásahů Chromycha. Pavel Drozd sice ve 39. minutě snížil, ale těsně před koncem Chromych dokonal hattrick ranou do prázdné branky. Domácí tak vyhráli i druhé utkání ve skupině a vedou tabulku, Češi jsou druzí. "Ve středu nad Arménii vyhrát musíme, nic jiného nám nezbývá v téhle situaci. Samozřejmě musíme hrát to, co umíme. Dnes to nebyl výkon našeho týmu, protože určitě máme na víc," prohlásil kouč Neumann.