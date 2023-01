Chtěli mě po celém světě, ale teď jsem tady. Ronaldo promluvil poprvé od přestupu do Saúdské Arábie

Cítím se skvěle a jsem hrdý na to, že jsem udělal takové rozhodnutí. V Evropě mám odpracováno, vyhrál jsem vše, co se dalo a hrál za největší kluby na celém kontinentu. Nyní mě čeká nová výzva tady a jsem vděčný za příležitost rozvíjet fotbal právě na tomto místě.

Tohle angažmá je pro mě skvělou volbou z mnoha hledisek. Nejen co se týče samotného fotbalu, ale mohu také pomoci změnit myšlení mladé generace a celkově pomoci díky svým zkušenostem, aby se svět na místní fotbal díval jinak. Málokdo to ví, ale měl jsem dost jiných možností, kam přestoupit. Jednal jsem s kluby z Evropy, Brazílie, Spojených států i Austrálie. Dohodl jsem se ale s an-Nasrem a přesně vím, co od své volby očekávám.