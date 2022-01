V oboustranně opatrném utkání nakonec gól nepadl. Poté, co každý z týmů vyslal za 120 minut na branku soupeře pouze jednu střelu, dospěl duel do penaltového rozstřelu. V něm měli pevnější nervy hráči Rovníkové Guineji. Zatímco Eneme v osmé sérii bezpečně proměnil, malijský Sacko selhal. Tým trenéra Obianga Bicoga, který dosud inkasoval na turnaji jen jednu branku, postoupil do čtvrtfinále potřetí v historii.